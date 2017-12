BC influencia câmbio como qualquer outro agente, diz Meirelles O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse hoje que uma atuação do Tesouro e do Banco Central (BC) no mercado de câmbio pode ter uma "certa influência" sobre a taxa de câmbio. Mas ressaltou que essa influência se dá da mesma forma que a atuação no mercado de qualquer outro agente. Ele aproveitou para reenfatizar que não é intenção do BC, ao comprar divisas (dólares) no mercado, de adicionar volatilidade (oscilação) à taxa de câmbio. A idéia, segundo ele, é atuar sempre tendo em vista as condições de liquidez (volume de negócios) do mercado. A medida anunciada hoje em nota pelo BC é que, a partir de amanhã, a instituição passará a comprar divisas no mercado para promover uma gradual recomposição das reservas internacionais do País. De acordo com a nota, o BC não se comprometerá em alcançar nenhuma meta específica nesse processo de recomposição de reservas. O único objetivo, de acordo com a nota, é aumentar as reservas no médio prazo.