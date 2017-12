BC inglês corta juro em 0,25 ponto porcentual O Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra (BOE) anunciou a redução em 0,25 ponto porcentual da taxa de recompra, para 5,75%, em uma decisão que já era aguardada pelo mercado, em razão dos sinais de que a expansão econômica dos últimos dez anos do Reino Unido está perdendo força. Essa foi a primeira alteração da política monetária britânica desde fevereiro de 2000 e foi o primeiro corte nas taxas de juro desde junho de 1999. O Comitê não divulgou nenhum comunicado sobre as decisões e as atas do encontro serão apresentadas no dia 21 de fevereiro. Uma pesquisa recente feita pela agência Dow Jones mostrou que 19 dos 23 economistas britânicos consultados apostavam em uma alteração das taxas no encontro de hoje. Analistas do J.P. Morgan informaram que não acreditam na possibilidade de uma nova alteração da política monetária antes da Eleição Geral, marcada para 3 de maio. Segundo esses analistas, o BOE terá até lá uma visão mais clara sobre o impacto da desaceleração dos EUA sobre a economia do Reino Unido. As informações são da agência Dow Jones.