BC inglês mantém taxa de juros em 0,50% ao ano O comitê de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE, o banco central inglês) votou pela manutenção do nível de estímulo monetário, com seus membros optando por esperar a confirmação de que a economia britânica finalmente saiu da recessão. O banco central britânico manteve a taxa de juros em 0,50% ao ano e o programa de compra de bônus em 200 bilhões de libras esterlinas. A decisão era esperada.