BC inglês nega ter recomendado cautela com Brasil O Banco da Inglaterra negou ter feito qualquer recomendação para as instituições financeiras britânicas diminuissem a sua exposição ao Brasil. Nos últimos dias, foram publicados na imprensa reportagens que afirmavam que o Banco Central inglês havia aconselhado uma maior cautela com o Brasil, devido à crise financeira do País. "Da parte do Banco da Inglaterra não houve nenhuma recomendação, nenhum documento neste sentido", disse à Agência Estado, um porta voz da instituição.