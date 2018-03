BC inicia audiência pública sobre regulação bancária

Ele lembrou que o Brasil se saiu bem na crise, com sistema financeiro sólido, mas disse que o "sucesso não deve conduzir à leniência." Segundo o presidente do BC, o País deve aprender com lições do mundo todo e se manter à frente para evitar novas crises bancárias. De acordo com Meirelles, atualmente, o Brasil participa do debate mundial sobre o tema e "em alguns casos, lidera o processo." O projeto de lei proposto pelo BC consta do edital de audiência pública número 34.

O documento reúne as matérias das leis 6.024/74, que dispõe sobre intervenção e liquidação extrajudicial de instituições financeiras; da Lei 9.447/97, que trata da responsabilidade solidária dos controladores das instituições submetidas a regimes especiais e do decreto lei número 2.321/87, que dispõe sobre indisponibilidade de bens e responsabilização de auditorias. Além disso, o projeto proposto traz novidades. Meirelles anunciou que o Conselho Monetário Nacional poderá definir o que é uma situação de crise e, a partir daí, uma "série de operações especiais poderão ser tomadas", caso a proposta se transforme em lei. A audiência pública vai até 18 de dezembro.