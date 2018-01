BC inicia censo de capitais brasileiros no exterior O Banco Central iniciou nesta segunda-feira, 19, o censo de capitais brasileiros no exterior relativo ao ano de 2006. Terão de participar do levantamento todas as empresas e pessoas físicas que detinham no final do ano passado bens ou valores iguais ou superiores a US$ 100 mil fora do País. O prazo final das declarações ao BC vencerá às 20 horas do dia 31 de maio. Os formulários de declaração, de acordo com texto da Circular 3345, podem ser obtidos diretamente na página do BC na internet. A sexta edição do censo de capitais brasileiros no exterior tem uma novidade neste ano. O declarante, de acordo com nota divulgada nesta segunda pelo BC, será obrigado a informar o destino final dos investimentos feitos fora do País durante 2006. "Por exemplo, se uma empresa investe em uma fábrica do ramo metalúrgico num país A, mas, antes, os recursos são direcionados para uma empresa holding num país B, o declarante informará ao BC o inicial e o final da inversão realizada", explica a nota do BC. Pelo modelo anterior, era exigida apenas a apresentação da declaração do destino inicial da operação. Em 2005, o estoque total de capitais brasileiros no exterior estava em US$ 111,7 bilhões. Do total, US$ 87,4 bilhões eram de empresas e US$ 24,3 bilhões de pessoas físicas. De acordo com o BC, mais de 140 países foram citados no levantamento concluído no ano passado. No censo feito no ano passado, o BC recebeu declarações de 12.366 empresas e pessoas físicas do Brasil que tinham bens e recursos no exterior.