BC intervém e evita alta maior do dólar O mercado cambial pressionou pela venda de dólar à vista e o Banco Central atendeu à demanda no final do dia, impedindo que o dólar voltasse a fechar na cotação máxima, a exemplo dos dois últimos dias. O dólar comercial encerrou, pela terceira sessão seguida, em alta, de 1,21%, cotado a R$ 3,77. Segundo operadores, o BC teria vendido lotes de US$ 10 milhões a US$ 20 milhões para vários bancos, que poderiam totalizar cerca de US$ 200 milhões. Pela manhã, também foram vendidos US$ 150 milhões em linha externa, que não aliviaram a pressão. No mercado da dívida, a desconfiança de que o governo eleito está tendo dificuldades para escolher o novo presidente do Banco Central fez o C-Bond acentuar a queda no fim da tarde. Às 18h20, o C-Bond caía 3,38%, cotado a 59 centavos de dólar. Já a taxa de risco Brasil subia 94 pontos, para 1.709 pontos base. Juros na alta O mercado de juros, que já tinha motivo para subir - a alta da inflação e a perspectiva de elevação da Selic, em pelo menos dois pontos porcentuais, na próxima reunião do Copom -, seguiu o dólar e voltou a subir na BM&F. O contrato para fevereiro rompeu a barreira dos 25% ao ano; o de março foi a 26% e o de abril (o mais negociado) atingiu 27%. Para esta sexta-feira, a expectativa no mercado monetário é de nervosismo, já que o IPCA de novembro poderá mexer com os juros. Para dez instituições financeiras ouvidas pela Agência Estado, a inflação que oriente o regime de metas deverá ficar entre 2,50% e 2,92%, contra a taxa de 1,31% apurada em outubro. Dólar contamina a bolsa Na Bolsa de Valores de São Paulo, dia também foi contaminado pelo câmbio e pelos juros. O Ibovespa fechou em queda de 2,13% e o giro financeiro somou R$ 456 milhões. Mais uma vez, as indefinições da equipe econômica do governo de Luiz Inácio Lula da Silva atrapalharam os negócios. Grande parte das poucas ações do Ibovespa que subiram tem interesses exportadores e, em tese, se beneficiam com a alta do dólar. Foram destaques de alta VCP PN (+2,55%) e Aracruz PNB (+2,06%). Os piores desempenhos foram registrados por Eletropaulo PN (-5,78%) e Usiminas PNA (-5,52%).