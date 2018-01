BC intervém em empresa ligada à controladora do Banco Santos O Banco Central (BC) resolveu na manhã de hoje decretar intervenção na E-Financial Tecnologia e Serviços LTDA. A empresa tem sede em São Paulo e era controlada pela mesma holding que controlava o Banco Santos, que está sob intervenção do BC desde 12 de novembro do ano passado. "Era uma empresa virtual. Ela não tinha vida própria", disse uma fonte consultada pela Agência Estado. O atual interventor do Banco Santos, Vânio Aguiar, exercerá a mesma função no caso da E-Financial. A E-Financial era responsável pela prestação de serviços de informática ao Banco Santos. "Todo o banco de dados do Banco Santos está nessa empresa", disse a mesma fonte. Os interventores do BC no banco antes pertencente a Edemar Cid Ferreira já sabiam da existência da empresa e tinham acesso às informações mantidas na E-Financial. "A decisão de intervir foi para termos mais segurança de que estas informações não serão perdidas", explicou a mesma fonte. Com a decisão de hoje, o Banco Santos passa a ter apenas a sua seguradora fora do regime de intervenção do BC. "No caso da seguradora, a competência para decidir pela intervenção é da Superintendência de Seguros Privados (Susep). O BC não tem nada a ver com isso", justificou a mesma fonte. No próximo dia 12 de maio, o BC terá que decidir os rumos do processo de intervenção no Banco Santos. "Há a previsão legal de prorrogação por mais seis meses; mas também existe a hipótese de passar o banco para o regime de liquidação extrajudicial e ainda há uma discussão entre os credores sobre a possibilidade de se adotarem decisões que permitam a reabertura do banco", disse a mesma fonte.