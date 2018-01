BC intervém, mas dólar sobe Mesmo com o Banco Central intervindo no mercado de câmbio, vendendo dólar à vista, a moeda norte-americana fechou a terça-feira em alta de 0,53%, cotada a R$ 3,805. A alta foi provocada pela rolagem hoje de apenas 38% da dívida cambial (de cerca de US$ 1 bilhão ofertado apenas US$ 381,9 milhões foram aceitos pelo Banco Central). Segundo operadores, há desinteresse na venda e aumento da procura porque muitas empresas estão antecipando compras de dólares por causa da previsão das férias coletivas de fim de ano e de remessas de lucros e dividendos. O vencimento de dívidas privadas no exterior este mês também é alto, de cerca de US$ 3,2 bilhões. E há ainda o próximo vencimento de US$ 1,8 bilhão em contratos cambiais no dia 18. A avaliação do mercado é de que o dólar poderá ficar pressionado até esta quarta-feira para o fortalecimento da taxa média (ptax), que vai liquidar na quinta-feira o remanescente da dívida de US$ 1,8 bilhão em títulos cambiais. Até agora foram rolados 66% deste vencimento. É esperado ainda um novo leilão do BC para complementar a rolagem do vencimento desta quinta-feira. Juros estáveis Na ausência de notícias relevantes do ponto de vista do mercado e com o dólar mantido sob pressão, os juros futuros na BM&F ficaram praticamente estáveis em relação a ontem. As instituições financeiras mantêm a aposta de alta da taxa Selic, o juro básico da economia, de um a três pontos porcentuais, na próxima reunião do Copom (17 e 18). A Selic está em 22% ao ano. O nome do futuro presidente do Banco Central continua sendo uma incógnita e alvo de todo tipo de especulação. A expectativa é de que o anúncio seja feito até o final da semana. A inflação de novembro mostrada pelo IGP-DI (5,84%) não surpreendeu, já que foi o último índice de preços a ser divulgado ainda tendo novembro como referência e, como os demais que o precederam, mostrou alta recorde desde 1994. Contudo, indicou sinais positivos: o núcleo de inflação do IPC-DI de novembro (1,46%), mesmo sendo o maior da série da FGV, descolou-se do IPC-DI, que registrou variação bem maior (3,14%). Segundo o economista da FGV, Salomão Quadros, o distanciamento entre as duas taxas mostra que o salto da inflação no mês não é generalizado e que os 3,14% do IPC-DI são um pico. Para Quadros, o IPC-DI deverá desacelerar a alta já a partir de dezembro. Na BM&F, a liquidez dos negócios melhorou em relação a ontem, mas continua sendo considerada fraca. O contrato de DI futuro para 1º de abril de 2003, o mais negociado, teve hoje 84.575 negócios. A taxa deste contrato fechou o dia a 27,11% ao ano, de hoje ao vencimento, ante 27,05% de ontem. Volume inexpressivo na bolsa O dia foi poucos negócios na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). O índice teórico paulista perdeu os ganhos do dia - chegou a atingir a máxima de +1,53% - no compasso da alta do dólar e fechou em queda de 0,07%. O volume financeiro foi inexpressivo, totalizando R$ 384 milhões. Em Nova York, às 18 horas, o índice Dow Jones subia 0,45% e a Nasdaq operava em alta de 1,43%. O encontro entre o presidente americano, George Bush, e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, não teve surpresas. Apesar das declarações deste último, soou como uma reunião protocolar, de pré-apresentação. O que interessa, agora, é a volta de Lula ao Brasil e o anúncio do sucessor de Armínio Fraga no Banco Central. No Ibovespa, depois de ser a vedete por dias consecutivos, Embratel hoje não se sustentou. Os papéis preferenciais despencaram 5,01% e os ordinários levaram um tombo de 3,06%, o segundo e terceiro piores desempenhos do índice. Isso porque a Telefônica ganhou, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), o direito de operar longa distância nacional e internacional, a partir da área de concessão da Telesp. Além disso, a Anatel autorizou a AT&T a para prestar também serviços de longa distância nacional e internacional no Brasil. As maiores altas do Ibovespa foram registradas por AES Elpa ON (+5,59%), Tele Nordeste Celular PN (+3,64%), Aracruz PNB (+2,89%), Banco do Brasil ON (+2,80%) e Cesp PN (+2,66%).