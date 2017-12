BC intervém no mercado e dólar fecha em alta de 0,37% O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,7190 na ponta de venda das operações, em alta de 0,37% em relação aos últimos negócios de ontem. A moeda norte-americana oscilou entre a máxima de R$ 2,7280 e a mínima de R$ 2,6970. Com o resultado de hoje, o dólar acumula baixa de 6,34% neste ano. O mercado de câmbio foi surpreendido na manhã desta segunda-feira com a anúncio de que o Banco Central realizaria um leilão de compra de dólar. No momento do anúncio, os negócios ficaram praticamente parados e a cotação do dólar estava em R$ 2,6970 na ponta de venda das operações. O BC comprou dólares a R$ 2,7150. Com o leilão, a cotação da moeda norte-americana subiu e às 11h36 chegou ao patamar máximo desta segunda-feira, negociada a R$ 2,7280, em alta de 0,70% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. O diretor de Política Econômica do Banco Central, Afonso Bevilaqua, disse que a iniciativa do BC de realizar um leilão para compra de dólares hoje fez parte do programa de acumulação de reservas anunciado em janeiro e destacou que não se tratava de nenhuma intervenção. O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, explicou ainda que a operação do Banco Central poderia ser entendida por meio da nota divulgada pelo próprio banco no dia 6 de janeiro deste ano. Segundo a nota, disse Meirelles, o BC não se compromete a alcançar nenhuma meta de câmbio específica mesmo que tenha o objetivo de aumentar as reservas do País. Furlan pede depreciação menor do dólar O fato é que o leilão do BC ocorreu após o ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, ter dado seguidas declarações alertando para um possível efeito negativo da valorização do real sobre as exportações. Furlan avaliou que uma melhor situação para o câmbio seria a que perdurou durante 2004 com a cotação ao redor de R$ 3, variando mais ou menos 5% - entre R$ 2,85 e R$ 3,15. Segundo apurou a repórter Adriana Chiarini, ao contrário do ministro, economistas participantes do seminário "Taxas de Juros -Estabilidade e Crescimento", inclusive os do governo, mostraram-se, de maneira geral, contrários a uma intervenção no câmbio com o objetivo de atingir uma faixa determinada. O sócio da Gávea Investimentos e ex-diretor do BC Luiz Fernando Figueiredo defendeu o câmbio flutuante, sem compromisso com nenhuma taxa especificamente. O economista-chefe da Febraban, Luiz Roberto Troster, achou o momento inoportuno para a compra de dólares e mais propício para captar recursos na moeda americana, o que, de acordo com ele, seria mais barato, uma vez que a compra de dólar acaba sendo financiada internamente com taxa de 17% ao ano.