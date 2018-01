BC intervém para diminuir alta do dólar Para conter a forte alta do dólar, verificada durante todo o dia e intensificada depois das declarações do diretor de relações externas do Fundo Monetário Internacional (FMI), Thomas Dawson (veja mais informações no link abaixo), o Banco Central (BC) fez mais uma intervenção no mercado de câmbio. A cotação da moeda norte-americana estava em R$ 2,5350 na ponta de venda dos negócios e recuou para R$ 2,5220 depois da intervenção. A cotação máxima do dia foi R$ 2,5380. Há pouco, o dólar era vendido a R$ 2,5200, com alta de 0,72% em relação aos últimos negócios de ontem.