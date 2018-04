BC japonês mantém taxa de juros em 0,1% ao ano O Comitê de Política Monetária do Banco do Japão (BOJ, o banco central japonês) decidiu hoje por unanimidade manter sua taxa de juros em 0,1% ao ano, considerando que o nível da taxa está baixo o suficiente para ajudar uma economia que se deteriora rapidamente. A autoridade monetária aprovou ainda novas medidas para tornar mais fácil a captação de recursos pelas companhias japonesas. O Comitê decidiu também iniciar a compra direta de até 1 trilhão de ienes (US$ 10,7 bilhões) de títulos corporativos em poder dos bancos, com notas de risco de crédito (ratings) "A" ou acima e que vencem dentro de um ano. A medida tem por objetivo facilitar a captação de recursos pelas companhias até o encerramento do ano fiscal, em 31 de março, quando a necessidade de formação de caixa é enorme. A economia japonesa tem se deteriorado rapidamente devido à forte queda das exportações e ao enfraquecimento da demanda doméstica, ao mesmo tempo em que o lucro das empresas recua e o desemprego aumenta. O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão teve queda de 12,7% no quarto trimestre do ano passado, marcando a maior retração da economia japonesa desde o choque do petróleo em 1974. As informações são da Dow Jones.