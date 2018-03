BC japonês melhora avaliação da economia em outubro O Banco do Japão (BOJ, o banco central do país) elevou sua avaliação econômica pelo segundo mês consecutivo em outubro, dizendo que a economia japonesa "começou a se recuperar". "As condições econômicas do Japão podem melhorar gradualmente, uma vez que as exportações e a produção devem continuar crescendo, refletindo principalmente a melhora das condições econômicas no ambiente externo", disse a autoridade monetária japonesa em seu relatório econômico mensal divulgado hoje.