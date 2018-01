BC: juro anual do cheque especial sobe para 150% De acordo com dados do relatório de juros e spreads (diferencial entre os juros cobrados nos empréstimos e os juros pagos pelos bancos na captação) bancários, divulgados há pouco pelo Banco Central (BC), os juros do cheque especial aumentaram, em julho, 2,9 pontos porcentuais em relação a junho, saltando de 147,1% para 150% ao ano. Em relação a dezembro do ano passado, os juros do cheque especial ainda acumulam queda de 2,7 pontos porcentuais. No mês de julho, o spread do cheque especial experimentou um aumento de 1,2 ponto percentual, saltando dos 129,9% para 131,1% ao ano. No período de dezembro do ano passado a julho passado, o spread ainda acumula queda de 6,4 pontos percentuais.