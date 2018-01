BC: juro de operações de crédito cai A taxa de juros média das operações de crédito do segmento livre apresentou em março em relação a fevereiro queda de 1,2 ponto porcentual, de acordo com relatório de Juros e Spread Bancário divulgado hoje (17) pelo Banco Central. Com a variação, os juros médios dessas operações foram reduzidos de 51,8% para 50,6% ao ano. A nota, entretanto, ressalta que a comparação mais relevante a ser levada em conta é com o mês de janeiro, quando a taxa média das operações de crédito estava em 49,3% ao ano. "A rigor, conforme vimos na nota do mês passado, os dados de fevereiro mostraram-se mais elevados por conta de aspectos de metodológicos na coleta de dados". O fato de o mês de fevereiro apresentar apenas 18 dias úteis, quando o comum é 21 dias úteis, acaba mostrando taxa de juro diária mais elevada para obter a mesma rentabilidade mensal, explica a nota divulgada pelo BC. A elevação do juro dos empréstimos bancários no mês de março em relação a janeiro é explicada na nota como uma conseqüência das turbulências vividas pelo mercado financeiro no mês passado.