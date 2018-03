BC: juro médio do crédito livre cai a 34,9% ao ano

O spread bancário, diferença entre taxa de captação e taxa de repasse ao cliente, caiu 0,9 ponto porcentual para 25,1 pontos porcentuais ao ano. O spread para pessoa física caiu 1,3 ponto porcentual, para 32,2 pontos porcentuais ao ano. O spread para pessoa jurídica caiu 0,6 ponto porcentual para 17,1 pontos porcentuais ao ano.

Inadimplência

A inadimplência média do crédito com recursos livres ficou estável em 5,8% em novembro, de acordo com o BC. A inadimplência para pessoa jurídica no mês passado teve ligeira queda de 0,10 ponto porcentual para 3,9% e, para pessoa física, recuou também 0,10 ponto porcentual para 8,1%.

Base monetária

A base monetária subiu 2,1% em novembro, atingindo R$ 148,649 bilhões, no conceito de média do saldo dos dias úteis. O estoque de papel moeda subiu 1,9% e as reservas bancárias, 2,8%. Em 12 meses até novembro, nesse mesmo conceito, a base monetária cresceu 13,8%. Pelo critério do saldo no final do período, a base monetária subiu 6,4% no mês passado, para R$ 156,868 bilhões. Nos últimos 12 meses até novembro, no conceito ponta, a base monetária cresceu 18,6%.