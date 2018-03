BC: juro para pessoa física é o mais baixo da série O chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes, informou hoje que a taxa de juros média do crédito para pessoa física em novembro, de 43% ao ano, foi a mais baixa da série histórica, iniciada em 1994. Já o spread bancário (diferença entre o valor de captação do banco e o que ele cobra dos clientes) desse segmento, que ficou em 32,2 pontos porcentuais, foi o menor desde dezembro de 2007.