BC: juro tende a cair Em depoimento à Comissão de Economia da Câmara, Figueiredo recusou-se a fazer qualquer tipo de previsão de quanto poderia ser a taxa de juros no final do ano. O Banco Central, no entanto, está atento à oscilação do mercado financeiro norte-americano e à elevação de 0,50 ponto porcentual das taxas de juros dos Estados Unidos, segundo apuração do repórter Renato Andrade. Atualmente, o juro real cobrado no País está entre 10% e 11%. Esses juros, na sua opinião, ainda estão altos. No entanto, lembrou que no ano passado a taxa real chegou a 26,5% ao ano. Para ele, o aumento das taxas de juros norte-americanas não é uma crise, mas um ajuste que gera maior instabilidade (volatilidade). Os números divulgados ontem pelo Banco Central referentes ao balanço de pagamentos de abril e os primeiros 15 dias deste mês mostraram que essa expectativa do aumento dos juros norte-americana não teve reflexo em termos de entrada de recursos externos no Brasil, diz o diretor. Ele frisou que desde outubro do ano passado, houve uma queda significativa dos juros para títulos de um ano e das margens cobradas pelos bancos nos empréstimos, em relação ao custo de captação (spread). O spread bancário cobrado de pessoas físicas passou de 110% para cerca de 80% no final de março. No caso das pessoas jurídicas, o spread caiu de 60% para cerca de 50%. "Esse é só o início do processo", afirmou Figueiredo. Figueiredo garante que o governo vai diminuir os compulsórios bancários, buscando níveis internacionais, para reduzir o custo do crédito. No entanto, ressaltou que essa queda do compulsório tem que ser compatível com as metas de inflação e que as instituições precisam comprovar que a redução será repassada ao tomador de crédito, que vai se beneficiar de juros mais baixos.