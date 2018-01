BC: juros cairão com inflação baixa por período convincente O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse hoje que "a queda da taxa de juros passa por inflação condizente com as metas por um período convincente". Segundo ele, que participa no Rio de um seminário, além do regime de metas, o câmbio flutuante também é fundamental para um crescimento econômico sustentável por longo prazo. "A taxa de câmbio não é instrumento adicional de política econômica nem pode representar um objetivo do BC num regime de metas de inflação", disse. Meirelles reiterou que "o BC continua firme no compromisso de manter a inflação sob controle". Segundo a assessoria do BC, Meirelles deverá conceder entrevista à imprensa ainda hoje. O seminário será encerrado no final da tarde pelo ministro da Fazenda, Antonio Palocci.