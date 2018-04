BC: juros de cheque especial recuam O chefe do Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC), Altamir Lopes, divulgou dados sobre a cobrança de juros para pessoas físicas no mercado. Os juros do cheque especial recuaram 0,8 ponto porcentual em março em relação a fevereiro, ficando em 159,6% ao ano, enquanto as taxas para as operações vinculadas a aquisição de carros reduziram-se em 1,2 ponto porcentual. O volume total dos empréstimos livres de direcionamento às pessoas físicas aumentou 1,6% em março em relação a fevereiro e saltou de R$ 72,631 bilhões para R$ 73,799 bilhões. Altamir Lopes destacou o aumento de 3,2% do crédito pessoal e também o crescimento de 1,9% dos empréstimos concedidos para a aquisição de automóveis. "O aumento do crédito pessoal ocorreu em função de uma migração de quem estava no cheque especial e também devido a operações de antecipação da restituição do Imposto de Renda", explicou o chefe do Depec. No caso dos automóveis, Altamir disse que a expansão pode ser explicada como um reflexo da retomada gradual dos níveis de atividade econômica. As operações com cheques especiais caíram, ao mesmo tempo, 0,3%.