BC: juros de empréstimo subiram 5,3% em 2001 Os juros dos empréstimos bancários para pessoas físicas subiram 5,3 pontos porcentuais no ano passado, segundo informou há pouco o Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC). Em relação a novembro, as taxas dos empréstimos às pessoas físicas em dezembro recuaram 2,3 pontos porcentuais.