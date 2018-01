BC: juros do cheque especial e CDC caem Segundo os dados do Relatório de Juros e Spread Bancário divulgado hoje (17) pelo Banco Central (BC), os juros ao consumidor caíram. As taxas médias do cheque especial tiveram uma queda de 1,9 ponto porcentual em março, caindo de 150,4% ao ano em fevereiro para 148,5% ao ano ao final do mês passado. Em relação a janeiro, quando as taxas eram de 152,6% ao ano, a queda apurada pelo BC foi de 4,1 pontos porcentuais. Nas operações de crédito pessoal, a redução de juros verificada pelo BC foi de 2,5 pontos porcentuais em março com relação a fevereiro, caindo de 70,9% caindo para 68,4% ao ano. Em relação a janeiro, quando eram de 67,3% ao ano, o BC registrou uma alta de 1,1 ponto porcentual dos juros do crédito pessoal. Nos empréstimos para pessoa física para a aquisição de veículos, a taxa média de juros caiu 0,9 ponto porcentual em março com relação a fevereiro, caindo de 34,5% para 33,6% ao ano. Houve ainda uma redução dos juros em mais 1,3 ponto porcentual em março com relação a janeiro, quando a taxa média ao ano era de 34,9%. Os juros das operações de crédito para a pessoa física para a compra de outros bens experimentaram ainda uma alta de 0,3 ponto porcentual em março com relação fevereiro, passando de 60,8% para 61,1% ao ano e caíram 0,4 ponto porcentual na comparação com janeiro, quando as taxas eram de 61,5% ao ano.