BC: juros do cheque especial poderão subir Em junho do ano passado, o Banco Central (BC) prometeu baixar uma série de medidas para reduzir as taxas de juros cobradas nas operações de cheque especial. Até agora, no entanto, nada foi feito e hoje, às 11h, o BC poderá anunciar um novo aumento destas taxas seguindo a elevação dos juros básicos. Ou seja, aqueles praticados pelo BC nas operações que realiza com os bancos e que, desde de abril, já subiram quatro vezes. O relatório do BC também vai mostrar o ganho dos bancos tanto nestas operações, como nas de empréstimos e de crédito ao consumidor. Este ganho é chamado de "spread" e significa a diferença entre os juros básicos e as taxas efetivamente cobradas pelos bancos na ponta. A tentativa do BC de reduzir estas taxas arrasta-se desde outubro de 1999, quando a instituição lançou um pacote de medidas com o objetivo de reduzir o spread, mas a maior resistência que tem encontrado é exatamente no cheque especial. Por isso, a decisão de anunciar um pacote com medidas específicas para este instrumento. Mas em junho passado, últimos dados divulgados pelo BC, os juros do cheque especial tiveram uma nova subida, de 1,4 ponto porcentual em relação a maio. Deste total, 0,6 ponto porcentual foi referente ao ganho dos bancos. No ano, a taxa chegou a 147,1%, sendo que 129,9% corresponderam ao spread. A dificuldade alegada pelo diretor de Política Monetária do BC, Luiz Fernando Figueiredo, é que o cheque especial é um instrumento de difícil concorrência. No lançamento do primeiro programa, Figueiredo explicou que o alto spread cobrado pelos bancos era composto por 30% de custos fiscais, enquanto na diferença de 70% estavam embutidos os ganhos das instituições e os riscos de inadimplência. Menor risco, menor juro O governo aprovou, em junho, dois instrumentos importantes para reduzir a inadimplência, e Figueiredo chegou a prever que haveria "uma queda significativa". Mas o cenário internacional e a crise de energia inverteram a trajetória destas taxas. Dentre os principais pontos pretendidos pelo BC para reduzir os juros ao consumidor e que já foram aprovados pelo governo estão a liquidação por diferença e a extensão da alienação fiduciária para todas as operações de crédito e financiamento. Na liquidação por diferença, os bancos ficam autorizados a tomar como pagamento de empréstimos concedidos a uma empresa os recursos de uma aplicação financeira que a empresa tenha na mesma instituição. Na alienação fiduciária, o credor mantém a posse do bem até a sua quitação. O instrumento já existia nas operações de financiamento de veículos, mas foi autorizada para outros bens. Até agora, estas medidas não foram suficientes para compensar os efeitos das crises no rumo dos juros. Também teve pouco efeito a redução de 75% para 45% do compulsório sobre os depósitos à vista exigido pelo BC.