BC: juros para financiamento de carros caem As taxas de juros dos empréstimos às pessoas físicas para aquisição de automóveis tiveram uma queda de 5,3 pontos porcentuais em novembro, em relação a outubro. Os dados são do Relatório de Juros e Spread Bancário divulgado há pouco pelo Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC). Com a redução, as taxas recuaram de 45,69% para 40,35% ao ano. Nas operações de crédito pessoal também houve recuo das taxas, de 1,7 ponto porcentual, caindo de 89,17% para 87,49% ao ano. Já os juros dos empréstimos às pessoas físicas para compra de outros bens apresentaram um aumento de dois pontos porcentuais, variando de 67,58% de outubro para 69,58% ao ano no fim de novembro. As taxas do cheque especial registraram leve alta, passando de 160,29% para 160,46% ao ano.