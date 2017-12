BC lança cartilha sobre juros básicos e bancários O Banco Central (BC) lançou hoje a versão impressa de três cartilhas destinadas ao público sobre juros e spread bancário (a diferença entre o que o banco capta e empresta), índices de preços e Comitê de Política Monetária (Copom). O primeiro lote de 500 exemplares de cada cartilha foi repassado às delegacias do banco em outros Estados. Todas são de graça. A versão eletrônica das cartilhas já está no endereço do BC na internet (clique aqui para ler o documento em ) e pode ser acessada por meio do ícone ?perguntas mais freqüentes?. As cartilhas foram escritas em linguagem didática, em formato de pergunta e resposta. O BC também colocou na internet outras quatro cartilhas sobre indicadores fiscais, preços administrados, gestão da dívida mobiliária e operações do mercado aberto e sistema de pagamentos brasileiro. Também serão lançadas, ainda sem prazo, mais três cartilhas sobre contas externas, recolhimentos compulsórios e risco País. Na cartilha sobre juros e spread bancário divulgada hoje, o BC procura responder perguntas sobre o volume de crédito na economia brasileira, forma de distribuição do crédito e sobre a própria formação do spread. Veja abaixo um gráfico retirado da cartilha do BC.