BC lança moedas comemorativas O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, lançou na última sexta-feira duas moedas comemorativas dos 500 anos do Descobrimento do Brasil, dirigidas principalmente para colecionadores. Uma é de prata, tem 40 milímetros de diâmetro, pesa 28 gramas e custa R$ 42,00 (com valor de face de R$ 5,00). A outra moeda é de ouro, tem 22 milímetro de diâmetro, pesa 8 gramas e custa R$ 220,00 (valor de face de R$ 20,00). O conjunto das duas juntas custa R$ 254 e quem comprar as moedas levará também uma caixa de madeira, de cedro, para conservá-las. O BC considera também o valor de face porque como são moedas, parte do meio circulante brasileiro, esse é quanto valeriam se fossem utilizadas para pagar alguma compra. A Casa da Moeda do Brasil cunhou cem mil exemplares de prata e dez mil de ouro, que estão sendo vendidas para colecionadores. As novas moedas poderão ser compradas nas Delegacias Regionais do Banco Central em vários estados brasileiros, a lista pode ser consultada nos sites do Banco Central e da Casa da Moeda (veja os links abaixo), e através dos Correios.