BC lançará moeda de R$ 1 no seu 40º aniversário O diretor de Fiscalização do BC, Paulo Cavalheiro, anunciou hoje, que em comemoração aos 40 anos da instituição serão lançadas, no segundo semestre do ano, moedas de R$ 1. Segundo ele, serão colocadas em circulação 40 milhões de moedas. Ele lembrou que o BC vem fazendo a substituição das cédulas de R$ 1,00 pelas moedas em função da durabilidade. Cavalheiro disse que os gastos com a emissão de moedas e cédulas são de R$ 240 milhões por ano. Segundo ele, este ano, serão colocados em circulação mais 896 milhões de moedas e 1,2 bilhão de cédulas. O diretor de administração do BC, José Antonio Fleury, disse que uma nova família de cédulas está sendo estudada pelo BC e a Casa da Moeda e deve ser anunciada ainda este ano. Segundo ele, a substituição das cédulas atuais será feita por questão de segurança e durabilidade.