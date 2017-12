BC leiloa títulos cambiais para segurar dólar O Banco Central (BC) leiloou há pouco 1 milhão de títulos cambiais com vencimento em 14 de agosto de 2003. A atuação tem por objetivo aumentar a oferta de papéis corrigidos pela variação do dólar, reduzindo a pressão de alta sobre as cotações da moeda. Hoje, o dólar começou o dia cotado a R$ 2,3300 na ponta de venda dos negócios, com alta de 0,13%. Após a abertura, os negócios ampliaram a alta e, quando chegou à alta de 0,34%, cotado a R$ 2,3380 - máxima do dia -, o BC anunciou o leilão. Com isso, as cotações recuaram e o dólar foi vendido a R$ 2,3260, com queda de 0,17%. O leilão terminou às 12h e este foi o patamar mínimo de negociação. Há pouco, a moeda estava em R$ 2,3310. Os analistas consideram que no curto prazo, o BC conseguirá reduzir a pressão de alta sobre o dólar, ampliando a oferta aos investidores. Mas, no médio e longo prazo, pesam as incertezas em relação ao racionamento de energia, à crise argentina e ao processo eleitoral de 2002. Veja a abertura do mercado financeiro no link abaixo.