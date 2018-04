BC libera compulsório para dar mais recursos ao BNDES

O Banco Central autorizou as instituições financeiras nesta terça-feira, 25, a direcionar parte de seus recolhimentos compulsórios sobre depósitos a prazo para certificados de depósitos interfinanceiros do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Veja também: Entenda o depósito compulsório e suas influências na economia De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise Segundo nota, a medida permitirá a liberação de cerca de R$ 6,2 bilhões para o BNDES, que tem tido dificuldades para atender o aumento da demanda por financiamentos em meio à crise global de crédito. "A medida complementa as ações do BC no sentido de melhorar a distribuição de recursos no sistema financeiro nacional e as condições do mercado de crédito para pequenas e médias empresas", afirmou o BC. Essa flexibilização no compulsório já havia sido antecipada pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, na semana passada. Ele afirmou que o BNDES deveria usar os recursos adicionais para oferecer capital de giro para as empresas e também para reforçar linhas voltadas aos exportadores. Ainda segundo o ministro, no total, o BNDES receberá R$ 10 bilhões para incrementar seus empréstimos, já que a Caixa Econômica Federal iria adquirir R$ 4 bilhões em títulos da instituição. O prazo limite para fazer as aplicações no BNDES passíveis da dedução do compulsório é 31 de dezembro. O valor de dedução é limitado a 70% do total do compulsório sobre depósitos a prazo.