BC liquida Banco Royal e dois consórcios O presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, determinou hoje de manhã a liquidação extrajudicial do Banco Royal e de dois consórcios. De acordo com dados divulgados há pouco pelo BC, o Banco Royal está sendo liquidado devido ao "elevado" desenquadramento do patrimônio líquido mínimo exigido das instituições financeiras. O passivo a descoberto da instituição, de acordo com os dados apurados pelo BC, é de R$ 44,138 milhões. A falta de perspectiva de geração de resultados positivos suficientes para a reversão do atual quadro financeiro da instituição e a incapacidade da empresa controladora do banco de cumprir as exigências de patrimônio líquido mínimo são outras justificativas apresentadas pelo BC para determinar a liquidação do banco. O Royal tem sede em São Paulo e possui agências no Rio de Janeiro e em Uberlândia (MG). Por seu turno, os consórcios liquidados são o Bela Vista, que atua nas cidades de Santa Rosa (RS) e Blumenau (SC), e o Southecca, com atuação nacional.