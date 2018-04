BC liquida distribuidora Objetiva, do Rio O Banco Central decretou na manhã de hoje a liquidação extrajudicial da Objetiva Distribuidora de Títulos de Valores Mobiliários, do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada, de acordo com o ato Presi 963, divulgado hoje no Sisbacen, devido à incapacidade da empresa em honrar compromissos assumidos e também à "prática de graves irregularidades". No mesmo comunicado, o BC informa que Sérgio Salgado Pinha Júnior já foi nomeado liquidante da instituição.