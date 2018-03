BC: lucro e imposto são quase 50% do spread bancário

O estudo divulgado hoje pela autoridade monetária mostra que a margem de lucro cobrada pelas instituições financeiras correspondeu a 28,3% do spread médio nos empréstimos prefixados em 2008. Um ano antes, a fatia era quase quatro pontos porcentuais menor, de 24,4%. Ao mesmo tempo, a fatia relativa aos impostos diretos e indiretos subiu de 16,6% para 21,6%.

Em trajetória contrária, com perda de importância na composição do spread, a fatia direcionada a cobrir prejuízos gerados pela inadimplência caiu de 39,7% para 35,7% no período. Apesar da redução, essa ainda é a maior parcela individual na composição do spread bancário. Também em queda, a parcela do depósito compulsório caiu de 3,8% para 1,1% no período que coincide com a forte redução dos depósitos como forma de aumentar a oferta de recursos disponíveis no mercado em meio à crise.

Segundo o estudo do BC, o spread bancário foi composto da seguinte forma em 2008: 13,2% pelo custo administrativo, 35,7% por inadimplência, 1,1% por compulsório, 8,5% por encargos fiscais (impostos e Fundo Garantidor de Crédito), 13,18% de impostos diretos e 28,26% de margem do banco.