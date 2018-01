BC: mais informações sobre os 50 maiores bancos A diretora de Fiscalização do Banco Central (BC), Tereza Grossi, informou que a instituição vai aumentar as informações disponíveis sobre os 50 maiores bancos do País no seu site na Internet. Além de informações sobre os ativos e balanços do banco, serão divulgados dois índices de avaliação de risco para cada um dos 50 bancos listados no ranking: o da Basiléia e o de Imobilização. O Índice da Basiléia avalia o nível de capitalização dos bancos conforme as regras do Acordo da Basíleia, que exige que as instituições financeiras tenham um determinado nível de capital próprio para bancar as suas operações de empréstimos. O Índice de Imobilização mostra a relação do patrimônio líquido ajustado dos bancos em relação ao seu imobilizado - imóveis e os investimentos das instituições. Hoje, os bancos podem ter até 70% do seu patrimônio líquido ajustado e imobilizado. Segundo a diretora do BC, essas informações serão muito úteis para os analistas do sistema financeiro. Os dois índices estarão disponíveis, em abril, com dados do balanço dos bancos de março. As informações sobre os 50 maiores bancos do Brasil estão na página "cadastrais e contábeis" do site do BC na Internet (veja link abaixo).