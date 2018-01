BC: mais segurança paras novas notas O Banco Central está estudando elementos novos para facilitar a identificação do consumidor das notas R$ 2 e R$ 20, que vão ser lançadas em 2001.De acordo com o chefe do Departamento do Meio Circulante do Banco Central, José dos Santos Barbosa, a idéia é permitir que o consumidor perceba de forma mais rápida se o dinheiro é autêntico. As medidas em estudo pelo Banco Central e Casa da Moeda para imprimir nas notas são o holograma, o kinegram, o irisdicen (uma faixa) e a tinta opticamente variável (a nota muda de cor de acordo com a posição). "Não temos nada definido ainda porque é necessário verificar os custos. Mas são idéias em estudo", diz Barbosa. As propostas para serem aprovadas vão do Departamento do Meio Circulante para a diretoria colegiada do Banco Central e a última resolução cabe ao Conselho Monetário Nacional (CMN).