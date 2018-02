BC mantém juro básico em 11,25%, em decisão unânime O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juro em 11,25 por cento ao ano pela terceira reunião consecutiva nesta quarta-feira, em decisão unânime. A decisão veio em linha com o esperado por analistas, que apontavam as turbulências externas e o aumento das expectativas de inflação como justificativas para a manutenção da Selic. Em breve comunicado, o colegiado do Banco Central evitou se comprometer com as futuras decisões, afirmando que "irá acompanhar a evolução do cenário macroeconômico até sua próxima reunião, para então definir os próximos passos na sua estratégia de política monetária". Pesquisa Reuters feita junto a 24 instituições financeiras na última semana mostrou que todas apostavam em juro estável. A próxima reunião do Copom está agendada para os dias 4 e 5 de março. (Reportagem de Isabel Versiani)