BC mantém objetivo de reduzir exposição cambial O Banco Central (BC) não arredará pé de sua determinação de reduzir no longo prazo o máximo possível o nível de exposição cambial da dívida do governo. ?Estaremos sempre olhando as duas coisas: a demanda por hedge e o nosso objetivo de reduzir a exposição cambial?, disse uma fonte do BC consultada pela Agência Estado. Um eventual aumento da procura por proteção contra a variação do câmbio em consequência do crescimento do fluxo de capitais externos poderá, no máximo, diminuir a velocidade de alcance do objetivo final. ?O nosso objetivo de redução da exposição cambial está mantido?, afirmou a fonte. O processo de redução do grau de exposição cambial da dívida foi iniciado em junho último e já surtiu efeito. O grau de exposição caiu de 40% da dívida no final do ano passado para 26,7% ao final de julho. ?É difícil fazer qualquer previsão do patamar em que estará a exposição ao final do governo Lula. Esta trajetória depende de muitas variáveis?, disse. Considerado pai do Consenso do Washington, o economista britânico John Williamsom comentou em visita recente ao Brasil que a diminuição da dívida cambial é essencial para que o governo possa ter mais liberdade de gerenciamento da taxa de câmbio. O nível do câmbio é visto por economistas de diferentes escolas de pensamento como fator de importância para alavancar o desenvolvimento econômico de um país. O valor total dos resgates de juros e principal da dívida cambial no ano já chega aos US$ 8,14 bilhões. ?Deste total, nós fizemos resgates de US$ 4,35 bilhões de junho para cá?, disse a mesma fonte. A aceleração do processo de redução é mais evidenciada nos números referentes aos resgates de principal. ?Só de principal, nós resgatamos US$ 5 bilhões no ano, sendo US$ 3,79 bilhões de junho para cá?, comentou. O BC terá ainda nesta semana uma nova oportunidade de aprofundar o processo de redução da dívida cambial se não rolar integralmente um vencimento estimado em US$ 1,48 bilhão. ?Divulgaremos o comunicado do leilão na terça-feira e o realizaremos na quarta-feira?, disse a fonte.