BC mostra que política monetária será relaxada, diz jornal O jornal Financial Times informa hoje que o Banco Central brasileiro cortou ontem a Selic em 50 pontos base, levando-a para a 19%, "confirmando expectativas de que a política monetária será relaxada diante do controle da inflação e do aumento da pressão sobre os exportadores causada pelo fortalecimento do real". Segundo o diário, o corte na taxa ontem foi maior do que muitos economistas previam mas recebeu apenas uma recepção positiva parcial dos grupos empresariais do País.