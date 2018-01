BC muda estratégia para leilão Nos últimos leilões de títulos prefixados realizados pelo Banco Central (BC), as oscilações do mercado fizeram com que os investidores - leia-se bancos - pedissem taxas mais elevadas de juros para comprar os papéis. O Tesouro Nacional cedeu. O objetivo era, além de tentar acalmar os ânimos dos investidores, arrecadar dinheiro necessário para o financiamento da dívida pública. A partir de junho, a estratégia adotada pelo BC muda. Não haverá mais a divulgação de cronogramas detalhados, indicando a data do leilão e os papéis a serem leiloados - prefixados ou pós-fixados. Com isso, pretende-se diminuir o nervosismo do mercado que, sabendo das datas e do papel que iria a leilão, começava a antecipar os movimentos e pressionar a taxa de juros. Com essa estratégia, o Banco Central quer ter uma margem maior de manobra. Isso quer dizer que a instituição vai realizar leilão de títulos de prefixados quando a situação estiver tranqüila. Caso contrário, ele leiloa apenas títulos com juros pós-fixados. De acordo com a reportagem de Adriana Fernandes e Renato Andrade, em junho não haverá vencimento de títulos prefixados, o que facilitará a estratégia cautelosa adotada pelo Tesouro.