BC muda regra de capital em exposição de banco ao câmbio O Banco Central (BC) anunciou, na noite desta quinta-feira, 11, mais um medida que facilita a entrada de dólares no País. A instituição publicou no BC Correio uma circular que altera o requerimento de capital para exposição de banco à variação cambial. Segundo o BC, a mudança facilita a captação de recursos em subsidiárias de instituições financeiras no exterior e também a transferência do dinheiro à matriz no Brasil.