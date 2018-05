BC muda regra para pagamento antecipado de exportação

Em março de 2012, a circular 3.580 do BC limitou a um ano o PA para exportação - até então, não havia limites. Em dezembro daquele mesmo ano, houve uma extensão do prazo para cinco anos por meio da Circular 3.617. Também em 2012, em junho, uma norma do BC determinava que qualquer pessoa jurídica, inclusive instituições financeiras, poderiam fazer pagamentos antecipados para exportação.

Mais cedo, o BC informou por meio do fluxo cambial que as operações comerciais mostraram resultado negativo líquido de US$ 1,865 bilhão no mês passado. As exportações somaram US$ 16,452 bilhões. O valor inclui operações de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC), de US$ 3,529 bilhões, Pagamento Antecipado (PA), de US$ 3,839 bilhões, e demais (US$ 9,085 bilhões). As importações ficaram em US$ 18,317 bilhões.