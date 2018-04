BC não conta com reajuste da gasolina e gás este ano O Banco Central manteve em "zero" a expectativa para reajuste da gasolina, apesar da volatilidade nos preços do petróleo ("fonte sistemática de incerteza advinda do cenário internacional"). Na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), o BC explica que a tendência altista do petróleo no curto prazo está associada a "novos episódios de incerteza geopolítica". O BC também espera que os preços do gás de cozinha fiquem estáveis neste ano e reduziu, além disse, a estimativa para a alta nas tarifas de telefonia fixa, de 3,9% para 3,4%, e a previsão para o reajuste dos preços das tarifas de energia elétrica, de 3,3% para 2,2%. Na ata, o Copom reduziu a projeção para o reajuste do conjunto dos preços administrados, de 4,5% para 4,2%, em 2007. Em 2008, a estimativa de reajuste para os preços administrados caiu de 5,6% para 5,2%.