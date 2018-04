BC não espera inflação acima do teto, diz Fraga O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, afirmou que a autoridade monetária não trabalha com um cenário de inflação acima do teto da meta, de 5,5% pelo IPCA. "É algo que gostaríamos de evitar, mas que não é independente das circunstâncias", disse Fraga. "Tenho de dar esta resposta na condicional, pois não sei o que vai acontecer daqui até o final do ano", acrescentou, dando mais uma amostra de que autoridade monetária não será totalmente inflexível em relação às metas de inflação, caso novos choques de oferta levem ao estouro do teto de 5,5%. Fraga ressaltou ainda que esta possibilidade de estouro da meta, que o mercado financeiro tem levantado com freqüência, ressalta a importância de o BC explicar claramente os efeitos e "decompor" estes choques para a sociedade. Armínio Fraga afirmou que a visão do BC sobre a inflação é de que ela apresenta uma tendência de queda que, no entanto, ainda precisa ser confirmada. "É um movimento claro, no nosso entender, no momento sendo testado pela conjuntura. E isso nós temos que acompanhar. Requer, portanto, uma confirmação", afirmou. O presidente do BC também voltou a afirmar que dentro de um regime de metas de inflação, o conceito de um índice cheio, como núcleo da meta, é o melhor a ser adotado e que tal modelo, numa economia sujeita a choques de oferta como a brasileira, requer que a autoridade monetária administre a inflação levando em conta não uma convergência imediata dessa meta para o índice núcleo cheio, mas sim, no médio prazo.