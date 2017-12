BC não funciona amanhã, mas o mercado sim O Banco Central não terá expediente amanhã, segunda-feira, em função do ponto facultativo pelo Dia do Funcionário Público. Com isso, a divulgação do Boletim Focus com as projeções do mercado para os principais indicadores, deverá ocorrer na próxima quarta-feira, dia 3. Os demais bancos oficiais funcionarão normalmente, bem como o mercado financeiro.