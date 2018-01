BC não permitirá inflação em troca de crescimento maior Não existe a possibilidade de o Banco Central permitir a volta da inflação em troca de um maior crescimento econômico. É o que enfatizou nesta segunda-feira o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, em entrevista coletiva após almoço realizado na sede da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). "A sociedade está entrando em um debate que me parece extremamente positivo, sobre como podemos crescer mais. Isso é algo que certamente não será conseguido via inflacionária", afirmou Meirelles, lembrando que não existe experiência internacional bem-sucedida de maior crescimento com mais inflação. "Não é possível que, para fazer a economia crescer mais, tomemos medidas de política monetária que levem a uma inflação maior", sublinhou. O presidente do BC destacou que é fato que o Brasil precisa, quer e tem condições de alcançar um crescimento maior. Além disso, disse que é esse o direcionamento dado hoje pelo presidente da República. "Em dito isso, é importante dizer como podemos fazê-lo. No caso do Banco Central, a maior contribuição que pode ser dada é a de não deixar dúvidas de que a inflação ficará na meta. Isso reduz os custos de inflação e de juros no longo prazo", observou. Questionado sobre sua permanência ou não no governo a partir de 2007, Meirelles disse que esse é "um debate prematuro" e será oportunamente decidido pelo presidente Lula. Política de meta de inflação A política monetária no Brasil tem sido determinada pelo cumprimento das metas de inflação. Ou seja, o BC usa a taxa de juro como ferramenta para o controle de preços. Se o juro sobe, o consumo tende a ser menor, o que reduz a pressão de alta sobre os preços. O Banco Central tem sido eficiente no controle da inflação. A previsão é de que o índice oficial de inflação - Índice de Preços ao Consumidor amplo (IPCA) - termine o ano em 3%. A meta de inflação para este ano é de 4,5%, com margem de oscilação de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. Contudo, há muitas críticas sobre a atuação do BC no controle da inflação. Isso porque, quando os juros são altos demais, o País não consegue crescer. Com a inflação abaixo do centro da meta e um crescimento muito fraco, analistas avaliam que a alta dos juros pode ter sido exagerada.