BC não quer influenciar cotação do dólar, diz Meirelles O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, reafirmou nesta quarta-feira que as compras de dólar pela instituição não têm o objetivo de elevar a cotação da moeda norte-americana. "O Banco Central não atua no mercado para influenciar a cotação. Temos processo de longo prazo de recomposição das reservas brasileiras, visando à possível saída organizada dos acordos com o Fundo". Segundo ele, o banco "leva em conta (na compra de dólares) aspectos como não adicionar volatilidade ao mercado e liquidez". Meirelles concedeu entrevista após reunião com o presidente do BNDES, Guido Mantega, no Rio.