BC não recebeu proposta para liquidação do Nacional O Banco Central ainda não recebeu nenhuma proposta para encerramento de liquidação do Nacional ou do Econômico, informou o diretor de Liquidações e Administração do BC, Gustavo do Vale, em entrevista nesta segunda-feira no Rio. Na semana passada, foram publicadas na imprensa matérias dizendo que o Unibanco poderia comprar a parte do Nacional que continua em liquidação. Em 1995, Nacional e Econômico tinham grandes rombos, muito mais dívidas que ativos. Sofreram intervenção do BC, receberam empréstimos do Proer (programa de fortalecimento e reestruturação de bancos) e foram divididos cada um em duas partes. As chamadas "partes boas" foram vendidas. No caso da do Nacional, para o Unibanco. As "partes ruins" ficaram com as dívidas do Proer e em liquidação pelo BC. Para que as liquidações sejam encerradas, falta os controladores pagaram as dívidas do Proer, segundo o diretor do BC. "Temos dívidas e garantias. O que estamos dizendo é que uma mata a outra. Na nossa cabeça, entrega as garantias e está pago o Proer", afirmou. O diretor explicou que a visão jurídica do BC baseia-se nas leis de falência, que prevêem o pagamento pela transferência das garantias para o credor. Segundo Vale, os controladores de alguns bancos em liquidação tem outra visão jurídica, baseada não na lei de falências, mas na lei da Taxa Referencial (TR). "O Banco Central emprestou 100 (%). Sessenta e cinco (%) cobriram o buraco, que os bancos tinham ou não teriam quebrado. Trinta e cinco (%) foram usados para comprar garantias. O que a lei de falências diz é que esses 35(%, as garantias reais) pagam os 100(%). Pela TR, esses 35(%) são 20(%)", disse, sem divulgar a quanto essa diferença corresponde em dinheiro.