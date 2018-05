BC não vê impacto de protestos na concessão de crédito As manifestações ocorridas em junho não foram as responsáveis pela queda de 3,4% na média das concessões de empréstimos vistas em junho no crédito livre, que somaram R$ 12,4 bilhões. A avaliação é do chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Tulio Maciel, que também não relaciona o recuo de 11,6% no mês de julho até o dia 12 com os protestos. "É uma queda moderada nos dois casos. Não dá para relacionar com as manifestações", afirmou.