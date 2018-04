BC não vê risco para a dívida externa de US$ 209,4 bilhões O chefe do Departamento Econômico do Banco Central (BC), Altamir Lopes, rejeitou as críticas do FMI sobre a dívida externa do Brasil. Em entrevista no domingo, o diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do FMI, Claudio Loser, afirmou que o excessivo endividamento externo brasileiro deixa o País em situação vulnerável. Lopes reconheceu que o valor da dívida externa é alto, mas tem um perfil de vencimentos muito diversificado, está estável e com tendência de queda. Ele destacou também que mais de 50% da dívida é de responsabilidade do setor privado, o que reduz o risco para o País. Do total de US$ 209,4 bilhões do estoque da dívida externa registrado em janeiro, cerca de US$ 92,3 bilhões são do setor público. O restante é de responsabilidade do setor privado.