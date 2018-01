BC nega saída de diretores O presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, desmentiu a notícia divulgada hoje pela imprensa de que os diretores de Política Econômica, Ilan Goldfajn; de Assuntos Internacionais, Beny Parnes, e de Política Monetária, Luiz Fernando Figueiredo, teriam pedido demissão. O desmentido foi feito por intermédio da assessoria do BC. No início da tarde, Figueiredo recusou-se a comentar o assunto. "Sem comentários", disse ao retornar do almoço para o edifício-sede do BC em Brasília.