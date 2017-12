BC nomeia comissão de inquérito do Banco Santos O Banco Central publicou nesta quinta-feira no Diário Oficial o ato 286, em que nomeia a comissão de inquérito do Banco Santos e da Santos Corretora de Câmbio e Valores, que estão sob intervenção do próprio BC. A comissão será presidida pelo procurador do BC, José Moretzsohn de Castro. Foram nomeados como relatores os funcionários do BC, Antônio Pereira de Souza, Sérgio Ferreira da Silva e Leonildo Henrique do Nascimento. Nas funções de secretários da comissão foram nomeados Sérgio Ricardo Macedo, e Maria Aparecida Pereira. A comissão tem um prazo de 120 dias para concluir seus trabalhos, contados a partir da data de sua instalação, podendo ser prorrogado por igual período.